अरुण जेटली ने समझाया कैशलेस का मतलब, पीएम ने दी लकी ड्रॉ विजेताओं को बधाई

आज डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो लकी ड्रॉ स्कीमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहली लकी ड्रॉ निकाला गया।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 0:36 [IST]

English summary

Speaking at the Jan-Dhan Mela in Delhi, Finance Minister Arun Jaitley said that our bid to go cashless means less cash, not no cash.