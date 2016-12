अरुण जेटली बोले, नोटबंदी के बाद हर लिहाज से सुधरी अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी में सहयोग के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया, बोले आलोचक गलत साबित हुए

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:52 [IST]

English summary

Arun jaitley says there is no loss due to demonetisation thanks people for support. He says critics have proved wrong.