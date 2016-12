टैक्स नहीं भरने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम- अरुण जेटली

टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर चेताया ऐसा नहीं करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:29 [IST]

Arun Jaitely says once again warns to those who do not pay taxes. He says payment of legitimate taxes is part of a citizen's duty, and non payment is visited with severe consequences.