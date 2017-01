आर्मी चीफ जनरल रावत ने कहा वीडियो बनाने की जगह उनसे शिकायत करें जवान

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा अगर किसी भी जवान को किसी भी तरह की शिकायत है तो वह उनसे सीधे बात कर सकता है। बीएसएफ के जवान का वीडियो सामने आने के बाद सेना के जवान ने भी जारी किया है वीडियो।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:22 [IST]

English summary

Indian Army chief General Bipin Rawat says soldiers must raise issues internally after Jawan's video.