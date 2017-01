सेना प्रमुख बिपिन रावत बोले, अगर जरुरत हुई तो भारतीय सेना फिर करेगी सर्जिकल स्ट्राइक

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत में फायरिंग करना बंद नहीं किया तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

Friday, January 13, 2017, 20:07 [IST]

Army Chief Bipin Rawat asserted that the surgical strikes across LoC into Pakistan can be repeated if needed.