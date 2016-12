जम्मू-कश्मीर: आतंकियों के छुपे होने की आशंका से सुरक्षाबलों ने घेरा गांव

सेना और राज्य पुलिस बल के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। बांदीपुरा के हाजीं गांव में आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई गई है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 9:17 [IST]

Army and police cordoned off Hajin village of Bandipora jammu kashmir.