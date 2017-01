26 वर्ष बाद मिला एक सैनिक को इंसाफ, सेना को देने होंंगे चार करोड़

मैनपुरी के रहने वाले इंडियन आर्मी में सेकेंड लेफ्टिनेंट सिंह चौहान शत्रुघ्न सिंह चौहान पिछले 27वर्षों से लड़ रहे थे ऑर्म्‍ड फोर्सेज ट्रिब्‍यूनल में केस। अब केंद्र सरकार और इंडियन आर्मी को देना होगा

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:19 [IST]

English summary

Armed forces Tribunal in Lucknow cancel court martial of a second lieutenant and sent a notice to Army and central government.