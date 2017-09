iPhone 8 Live: 699 डॉलर में मिलेगा iPhone 8, जानिए 8 Plus की कीमत

LIVE Update - टिम कुक ने लॉन्च किया Apple iPhone 8 में 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। साथ ही दो सेंसर हैं लेकिन ये सेंसर आपको iPhone 8 Plus में मिलेंगे।

LIVE Update - iPhone 8 की कीमत 699 डॉलर होगी, वहीं 8 Plus की कीमत 799 डॉलर रखी गई है।

Apple iPhone 8, iPhone X live updates: iPhone 10th anniversary will be a big one