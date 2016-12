करण जौहर के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवाना चाहती थी अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने करण जौहर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूते थे। अनुष्का ने कहा कि वो करण के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवाना चाहती थी।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:54 [IST]

English summary

Anushka Sharma has made quite an explosive statement on her recent outing on the chat show Koffee with Karan. According to Anushka, Karan Johar, “would sometimes touch” her “very inappropriately”.