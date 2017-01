अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि रिटायर्ड जजों की देखरेख में बीसीसीआई अच्‍छा काम करेगी तो मैं उन्‍हें शुभकामनाएं देता हूं।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:09 [IST]

English summary

anurag thakur says If sC feels BCCI would do better under retired judges then I wish them all the best