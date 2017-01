जहां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो वहां कुछ भी हो सकता है: अनुपम खेर

राजधानी रायपुर में गुरुवार को युवा दिवस के अवसर पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने रमन एप का लोकार्पण किया।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:18 [IST]

English summary

A mobile application named 'Raman App' was launched today in Chhattisgarh for people to stay connected with Chief Minister Raman Singh.