मरीना बीच जल्लीकट्टू आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। सोमवार सुबह पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 12:14 [IST]

The Ministry for Home Affairs is closely monitoring the situation in Chennai after the Jallikattu protests turned violent.