पीएम से बढ़ती नजदीकी के नीतीश ने दिए संकेत, मोदी के खिलाफ रैली से किया किनारा

पीएम मोदी से बढ़ती नजदीकी का नीतीश कुमार ने दिया एक और संकेत, पीएम के खिलाफ होने वाली बड़ी रैली से नीतीश कुमार ने किया किनारा

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:47 [IST]

English summary

Another move of Nitish Kumar hints closeness of him with Prime minister Modi. He denied to attend a rally against PM Modi.