अपने अर्जुन केजरीवाल पर लगे आरोपों से आहत अन्ना हजारे ने कहा, हद से ज्यादा दुखी हूं

अन्ना ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने उनका सपना पहले ही तोड़ दिया था लेकिन आज केजरीवाल पर आरोप लगा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी है।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 17:05 [IST]

English summary

Anna Hazare targets Arvind Kejriwal after allegations of Kapil Mishra. Sacked Kapil Mishra says Kejriwal took Rs 2 crore in cash from Satyendra. Is it Possible asked People.