नजीब जंग के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल पद के लिए अनिल बैजल, किरण बेदी और बीएस बस्सी के नाम की चर्चा...

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफा देने के बाद अब पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल, पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी इस पद के तगड़े उम्मीदवार हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 13:39 [IST]

English summary

anil baijal, kiran bedi or bs bassi may be the next lieutenant governor of delhi