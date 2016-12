वाजपेयी के गृह सचिव रहे अनिल बैजल बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल, जानिए खास बातें

अनिल बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव रह चुके हैं लेकिन यूपीए सरकार ने उन्हें बाद में पोस्ट से हटा दिया था।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:47 [IST]

Former Union Home Secretary Anil Baijal has been appointed as the new lieutenant governor of Delhi. He replaces Najeeb Jung who stepped down recently.