अमर सिंह का खुलासा: अलग-अलग रहते हैं अमिताभ-जया, सास से नहीं बनती ऐश्वर्या की

अमर सिंह ने यह बयान तब दिया जब उनसे एक मीडियाकर्मी ने अखिलेश-मुलायम के झगड़े के बारे में पूछा। अमर सिंह ने कहा कि लोग हर झगड़े के पीछे अमर सिंह का हाथ बताते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:42 [IST]

English summary

Amar Singh has claimed that Amitabh and Jaya live separately, and also hinted at a rift between Jaya and bahu Aishwarya Rai Bachchan.