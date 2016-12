25 साल की यह अमेरिकी टीचर अप्रैल के म‍हीने में भारत घूमने आई थी। महिला टीचर का आरोप है कि उसके टूर गाइड ने पानी की बोतल में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 12:45 [IST]

English summary

An American teacher was on her first ever trip to India during her summer break when she was allegedly gang-raped in a Delhi hotel. Nine months later, she has returned to record her statement and identify her alleged rapists.