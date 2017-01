इंटरनेट पर बच्चों के अश्लील वीडियो शेयर करता था अमेरिकी, हैदराबाद से गिरफ्तार

तीन दिन पहले इंटरपोल ने भारतीय पुलिस को इसकी जानकारी दी थी एक आईपी एड्रेस से चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

सीसीटीवी कैमरों के जरिए की गई पड़ताल तेलंगाना सीआईडी ने जानकारी मिलते ही मामले की छानबीन शुरू की। सीआईडी ने उस लोकेशन और आईपी एड्रेस की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने पहले आरोपी के घर पर नजर रखना शुरू किया कि क्या वह बच्चों का शारीरिक शोषण करता है। सीआईडी सूत्रों ने बताया, 'हमने उसके घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की ताकि पता चल सके कि क्या वह बच्चों को साथ लेकर अपने घर आता है लेकिन ऐसी कोई गतिविधि दिखी नहीं।' मंगलवार को आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसका लैपटॉप सीज कर दिया जिसमें 29288 तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। पुलिस को जांच के दौरान जॉन्स के पास डाटा शेयरिंग नेटवर्क 'गीगा ट्राइब' का अकाउंट भी मिला जिसमें 490 लोग उससे जुड़े हैं और ट्विटर पर भी कुछ प्राइवेट ग्रुप में उसने पॉर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। READ ALSO: खुद की बेटी बीमार थी और नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी की फिराक में था सीरियल रेपिस्ट

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:53 [IST]

English summary

American citizen arrested for sharing adult content on internet from hyderabad.