सुषमा स्वराज की सख्ती के बाद अमेजन ने रोकी तिरंगा वाले पायदान की बिक्री, वेबसाइट से हटाए

अमेजन की वेबसाइट पर भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा वाले पायदान बिक्री के लिए लगाए गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सख्त रुख अपनाया और कंपनी से तुरंत इन पायदान को हटाने के लिए कहा।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:57 [IST]

Amazon removes Indian-flag doormats from website after strong objection by EAM Sushma Swaraj.