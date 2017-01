विरोध के बाद बंद हुई महात्मा गांधी की तस्वीर वाली चप्पल की बिक्री

भारी विरोध के बाद महात्मा गांधी वाली चप्पल को अमैजन ने लिया वापस, इससे पहले तिरंगे वाली डोरमैट को लेकर हुआ था विरोध

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:01 [IST]

Amazon pulls back offensive flip flop after protest. Earlier company was in news for selling tricolor flag.