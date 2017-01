अमर सिंह बोले मुलायम सिंह यादव मुझे खलनायक नहीं मानते, बीजेपी में जाना होगा डंके की चोट पर जाऊंगा

भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से साइकिल चुनाव चिन्‍ह अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को दिए जाने के बाद राज्‍यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव मुझे खलनायक नहीं मानते हैं।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 18:08 [IST]

English summary

amar singh says mulayam singh yadav know i am not a villian