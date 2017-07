राजनाथ सिंह ने कहा-'हर कश्मीरी आतंकी नहीं होता', उमर ने की तारीफ

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद ट्वीट कर कहा है कि हर कश्मीरी आतंकी नहीं होता। राजनाथ सिंह के इस ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह के बयान की तारीफ की है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर एक यूजर के ट्वीट का जबाव देते हुए लिखा है कि पूरे देश में सुरक्षा और शांति बनाए रखना मेरी जवाबदेही है साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट मे कहा है कि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता।

Ms Kalra I certainly do. It is absolutely my job to ensure peace & tranquility in all parts of the country. All Kashmiris are not terrorists https://t.co/YdTnjDND9i