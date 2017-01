इंडियन आर्मी की जम्‍मू एंड कश्‍मीर लाइट इंफ्रेंटी के बराबर है जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरइएफ) दर्जा। यूपीएससी परीक्षा के तहत होता है इंजीनियर्स का सेलेक्‍शन और बीआरओ के साथ मिलकर काम करती है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 10:42 [IST]

English summary

General Reserve Engineering Force or GREF is an execution force of Border Road Organisation (BRO) and it is equivalent to that of JAKLI in the Indian Army.