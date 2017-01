अखनूर आतंकी हमले के बाद रक्षा विशेषज्ञों का कहना कि इस बात में कोई शक नहीं पाकिस्‍तान मिलिट्री आतंकवादियों की ट्रेनिंग, फंडिंग और भारत में उनकी घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर है जिम्‍मेदार।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 18:05 [IST]

English summary

Defence experts have urged international community to take steps on Pakistan sponsored terrorism.