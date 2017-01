लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी में उठा पारिवारिक विवाद अब सुलह की ओर बढ़ता दिख रहा है। जहां बाप-बेटे आर-पार की लड़ाई के मूड में थे तो वहीं आप पिता मुलायम सिंह यादव के तेवर नरम पड़ते जा रहे हैं।

मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि उनके और उनके बेटे के बीच कोई विवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद अखिलेश ही मुख्यमंत्री होंगे। मुलायम ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बना रहूंगा और अखिलेश चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुलायम सिंह ने दावा किया कि उनके और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच कोई विवाद नहीं है।

No question of the party splitting. The party is one and we will begin campaign shortly: Mulayam Singh Yadav pic.twitter.com/vg6l3hXcor