सपा में दंगल पार्ट 2: टिकट काटे जाने से नाराज अखिलेश का शिवपाल गुट पर एक्शन शुरू

टिकटों की घोषणा के बाद से ही माना जा रहा है कि तमाम अखिलेश समर्थकों को में जबरदस्त नाराजगी है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव तमाम विधायकों और असंतुष्ट उम्मीदवारों से कल मुलाकात कर सकते हैं।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 22:57 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav on action mode after the declaration of 325 candidate list.