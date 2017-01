सपा का दंगल: अखिलेश के खिलाफ शिवपाल जाएंगे कोर्ट?

राजनीति की समझ रखने वालों के हिसाब से अब शिवपाल केे पास अपनी साख पार्टी में बचाए रखने के लिए कोर्ट ही विकल्प बचता है।

Sunday, January 1, 2017, 16:48 [IST]

English summary

In a dramatic development, UP CM Akhilesh Yadav has been elected as national president of the Samajwadi Party at the national executive meeting called by Ram Gopal Yadav. Shivpal Yadav be removed as party's UP chief.