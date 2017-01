सपा का दंगल: अखिलेश के मंत्री का बड़ा खुलासा, कहा- सब मुलायम की मर्जी से हुआ

सीएम अखिलेश यादव के ही मंत्री रविदास महरोत्रा ने कहा कि सपा में जो कुछ भी हुआ है या फिर हो रहा है, वो सबकुछ मुलायम सिंह की मर्जी से हो रहा है।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 15:06 [IST]

At a meeting of about 5000 Samajwadi Party leaders and workers at a big public ground in Lucknow, Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav staged a coup on Sunday morning, with his supporters declaring him party chief in place of his father Mulayam Singh.