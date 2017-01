सपा का दंगल: शिवपाल के स्थान पर नरेश उत्तम बने यूपी के अध्यक्ष

अखिलेश के सपा समर्थकों ने सपा मुख्यालय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अखिलेश ने शाम 4 बजे नरेश उत्‍तम को पार्टी की कमान सौंपी।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 17:55 [IST]

English summary

CM Akhilesh Yadav 'appoints' Naresh Uttam as Samajwadi Party's UP unit chief. Mulayam Singh Yadav has expelled Kiranmoy Nanda and Naresh Agrawal from Samajwadi Party.