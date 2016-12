अगर आसमान में गिराया कूड़ा तो एयरलाइंस को देना होगा 50000 रु. का जुर्माना

एयरलाइंस को हिदायत दी गई है कि अगर उन्होंने आसमान में मानव मल गिराया तो उन्हें 50000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 20:51 [IST]

English summary

NGT directed the country’s aviation regulator - Directorate General of Civil Aviation (DGCA) - to issue instructions to all airlines, whose planes are involved, to pay Rs 50,000 as environmental compensation.