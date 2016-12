केंद्रीय उड्डयन मंत्री को एयर इंडिया के पायलट ने दिया करारा जवाब

पायलट ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि देश के प्रति नेताओं में कमिटमेंट की भारी कमी है। एयर इंडिया के कर्मचारियों पर सवाल उठाने से पहले खुद में झांककर देखें।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:01 [IST]

English summary

When aviation minister questioned commitment of Air India employees, a pilot wrote letter to him reminding him about leader's duty.