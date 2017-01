जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला को एयर इंडिया ने ट्विटर पर किया ब्लॉक

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि एयर इंडिया ने उन्हें माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'देखिए मुझे क्या मिला है। एयर इंडिया ने मुझे ब्लॉक कर दिया है।' उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि कब से ऐसा हुआ है। साल 2015 में उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया था कि आखिर एयर इंडिया ने कम दूरी की फ्लाइट में सिर्फ शाकाहारी खाना देने का फैसला क्यों लिया है।

घरेलू कंपनियों से मिल रही है टक्कर

एविशन सेक्टर में मिल रही जबरदस्त टक्कर की वजह से एयर इंडिया को काफी नुकसान हुआ है। एयर इंडिया को घरेलू एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने कड़ी टक्कर दी है। फ्लाइट स्टैट्स के आंकड़ों के मुताबिक, एयर इंडिया को दुनिया की तीसरी सबसे खराब एयरलाइन करार दिया गया था। हालांकि एयरलाइन के प्रवक्ता ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया।

कंपनी ने कहा- हम बेहतर हुए हैं

एक इंटरव्यू में एयर इंडिया के सीएमडी अश्वनी लोहानी ने कहा, 'हमारी परफॉर्मेंस सुधरी है। पहले हमें मीडिया की आलोचना हर जगह झेलनी पड़ती थी लेकिन अब तारीफें मिल रही हैं। हाल ही में अमर्त्य सेन ने ट्वीट करके हमारी तारीफ की और सेवाओं को सराहा है। हम मानते हैं कि कुछ इश्यू हैं अभी लेकिन हम उन्हें सुधार कर एयरलाइन को और बेहतर बनाने में लगे हैं।'

Look what I found, quite by chance. I've been blocked by @airindiain. 😀 pic.twitter.com/Tqonse5Q1H