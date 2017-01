AIADMK के सांसद थंबिदुराई ने शशिकला से कहा- तुरंत ग्रहण करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद

एआईएडीएमके के सांसद ने कहा है कि आने वाले समय में चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों का दिल से समर्थन पाना जरूरी है। उन्होंने शशिकला से तुरंत मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने का आग्रह किया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:03 [IST]

English summary

AIADMK MP thambidurai urges sasikala to take over as chief minister