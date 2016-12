अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला: पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को मिली जमानत

एसपी त्‍यागी पर आरोप है कि जिस समय वह इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे उस समय उन्‍होंने 3600 करोड़ रुपए की इस डील को अगस्‍ता के पक्ष में करने के लिए इसे प्रभावित करने की कोशिश की थी।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 11:59 [IST]

English summary

Former Indian Air Force Chief SP Tyagi Gets Bail in Agustawestland Case.