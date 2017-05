नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक होगी यह लड़ाई, डोवाल लेंगे अफसरों की मीटिंग

सुकमा में 23 अप्रैल को हुए हमले में पैट्रोलिंग पार्टी पर 300-400 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें 25 जवान शहीद हुए और 6 घायल हुए थे।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 3:41 [IST]