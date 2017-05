आरटीआई के जरिए सामने आई खामी को रेलवे ने बताया 'मानवीय भूल'

आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस की ओर से आरटीआई के जरिए की गई पहली अपील में रेल अधिकारियों ने उन्हें कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 20:06 [IST]

English summary

RTI says Railway catering scam: 100gm curd for 972 rs, refined oil for 1241 rs a litre.