उत्‍तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार को भाजपा सांसद के सांप्रदायिक बयान से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्‍ला झाड़ लिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 14:09 [IST]

English summary

after controversial comment sakshi Maharaj in trouble, BJP says it is not our stand