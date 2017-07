नीतीश कुमार पर बढ़ा दबाव, गिरिराज सिंह ने कहा 'मौनी बाबा'

Posted By: VikashRaj Tiwari

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शुक्रवार सुबह लालू यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुरुग्राम में सुबह से छापेमारी की गई। राकेश ने जानकारी दी कि 5 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी, सरला गुप्ता, विजय कोचर, विनय कोचर , मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड और IRCTC के MD रहे पीके गोयल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने प्रेस वार्ता में कहा कि IPC की धारा 120 B, 420, Prevention of Corruption Act, 1988 की धारा 31 D और 32 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

