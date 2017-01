'दंगल' गर्ल जायरा वसीम को मिला रील मां का समर्थन, बताया रीयल-स्टार

जम्मू-कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हुई जायरा वसीम ने ट्विटर पर माफी मांगी थी।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:44 [IST]

English summary

After Aamir Khan's tweet supporting Zaira Wasim, who played the younger Geeta Phogat in Dangal, her onscreen mother, Sakshi Tanwar has also taken up for the youngster.