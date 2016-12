नोटबंदी के 50 दिन बाद आखिर क्या हासिल हुआ ?

नोटबंदी के फैसले के 50 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुआ, अभी भी लोगों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 12:29 [IST]

English summary

After 50 days of demonetisation situations are still not normal. Reality check of demonetisation aim after 50 days.