नोटबंदी के 50 दिन हो गए पूरे लेकिन अब भी 60 फीसदी एटीएम मशीनें नहीं दे सकती कैश

नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, फिर भी बैंक एटीएम मशीनों में पैसे डालने वाली एजेंसियों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए मांगने पर कुल राशि का सिर्फ एक-तिहाई ही मिल रहा है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 9:04 [IST]

English summary

After 50 days of demonetisation Only 40 per cent machines have cash