11 साल की कैद के बाद मुझे निर्दोष बताया, पर किसी ने हमसे माफी नहीं मागी

11 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद सीबीआई ने उनपर लगे आरोपों को गलत बताया, लेकिन तबतक इरशाद का परिवार तबाह हो चुका था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:21 [IST]

English summary

After 11 years of Jail Irshad was acquitted from CBI but his life ruined. He says his family was ruined due to this.