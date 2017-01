क्या राजनीतिक दल जानवरों के अधिकारों की रक्षा को मुद्दा बनाएंगी?

पुणे में भोसारी उत्सव में होने वाले बैलगाड़ी की रेस के खिलाफ गंगवाल ने जनहित याचिका दायर की जिस पर उन्हें सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम शुरु की।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 1:23 [IST]

Activist who is against Jallikattu appeals parties to include animal right in manifesto