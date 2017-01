खस्ता है देश के पुलिस की हालत, 1,100 लोगों पर एक जवान, 188 पुलिस स्टेशनों में एक गाड़ी तक नहीं

यूं तो सरकारें दावा करती हैं कि जनता की रक्षा के लिए पुलिस सेवा बेहतर की जा रही है लेकिन हाल ही में आए आंकड़े इन दावों धता बताते हैं।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 7:34 [IST]

English summary

According to data of Bureau of Police Research and Development Not even a phone in over 400 police stations