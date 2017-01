जो महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने देते, वह उनका सम्मान नहीं करते- आजमी

एक बार फिर से सपा नेता अबू आजमी ने दिया विवादित बयान, बोले जो महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने की इजाजत देते हैं वह उनका सम्मान नहीं करते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 14:09 [IST]

English summary

Abu Azmi once again gives controversial statement on women. He says those who allow women to wear short clothes do not respect them.