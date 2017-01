कौन है सतनाम सिंह, जिन पर बनने वाली फिल्म में फ्री काम करने को तैयार हैं अभिषेक

अभिषेक ने सतनाम सिंह से कहा कि डील पक्की रही। अगर तुम एनबीए चैंपियनशिप जीतते हो तो मैं फिल्म मुफ्त में करुंगा। फीस की रकम जहां तुम चाहो, वहां दान कर देना।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:25 [IST]

English summary

Abhishek Bachchan promises to do a biopic on Satnam Singh for free