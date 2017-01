पंजाब के लिए AAP ने जारी किए 4 मेनिफेस्टो, जानें क्या है इसके मायने

आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 4 घोषणापत्र अलग-अलग जारी किए हैं।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 21:52 [IST]

English summary

The Aam Aadmi Party has seperate manifestos for farmers, Dalits, trade industry and youth of Punjab.