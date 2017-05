आप से अमानतुल्ला सस्पेंड, कुमार विश्वास राजस्थान प्रभारी नियुक्त

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला को पार्टी से सस्पेंड किया गया, कुमार विश्वास को बनाया गया राजस्थान का प्रभारी

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 14:12 [IST]

English summary

AAP MLA Amanatullah Khan suspended from the party.Kumar Vishwas given the incharge of Rajasthan.