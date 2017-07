AAP नेता अलका लांबा ने किया ऐसा ट्वीट, यूजर्स ने साधा निशाना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने एक ट्वीट किया जिसको लेकर हंगामा सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर हंगामा बढ़ता दिख रहा है। अलका लांबा ने कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर एक ट्वीट के जवाब में ये ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा, 'मोदी जी से नहीं उद्धव जी आप से उम्मीद कर रहा है , मान जाओ इसकी और एक बार इस गौ-रक्षक के हाथों में दे कर तो देखो।' अलका लांबा ने ये ट्वीट सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके की ओर से किए गए एक ट्वीट के जवाब में किया था।

सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद 11 जुलाई की रात करीब 9.23 बजे एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'उद्धव जी, सच में कश्मीर गौरक्षकों के हाथों में दे कर देखें, सारे देशद्रोही बाहर और कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में होंगे।' सुरेश चव्हाणके की ओर से किए गए इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने ट्विटर पर लिखा, 'मोदी जी से नहीं उद्धव जी आप से उम्मीद कर रहा है , मान जाओ इसकी और एक बार इस गौ-रक्षक के हाथों में दे कर तो देखो।'

बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन आतंकवादियों के बैग में गौ-मांस होता तो एक भी आतंकी नहीं बचता। अब ये गौ-रक्षक कहां गए? इसी बयान पर सुरदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सतीश चव्हाणके ने ट्वीट किया, जिसे रिट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता ने जवाब ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी की नेता के ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने उन पर निशाना साधा है। देखिए ये ट्वीट...

